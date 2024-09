Construisez et étendez l'infrastructure dans le cloud en respectant la vie privée et la sécurité. Le diagramme de l’architecture de référence IBM Cloud VPC explique les services essentiels, comme les sous-réseaux, les équilibreurs de charge et les passerelles publiques, pour concevoir une solution réseau cloud native. IBM Cloud VPC prend en charge les communications privées avec d’autres services, comme DevOps et les services cloud. Avec IBM Cloud Virtual Server for VPC, déployez des applications sur des environnements d’exécution dans toutes les régions et zones, et gérez et faites évoluer les services réseau pour prendre en charge la haute disponibilité et divers scénarios de connectivité.