IBM Video Streaming Une plateforme d’événements virtuels basée sur le cloud axée sur la facilité d’utilisation et destinée aux événements ouverts à tous. Propose un portail d’inscription pour la capture de prospects et un modèle facile à utiliser pour personnaliser la marque de la page d’accueil de l’événement. Prend en charge à la fois les événements en direct et dans les conditions du direct, et permet la création de plusieurs canaux avec une diffusion simultanée. Les canaux peuvent être utilisés pour des conférences, des sessions en petits groupes, des stands d’exposition virtuels, etc. Les flux en direct et les vidéos archivées peuvent également être intégrés sur d’autres sites Web événementiels. Technologie d’événement conviviale, avec prise en charge de divers encodeurs, d’une application mobile de la marque ou de solutions de réunion virtuelle comme Webex en tant que source, sans recourir à un logiciel d’événement virtuel. Inclut le lecteur Twitter sur les réseaux sociaux pour les vidéos d’annonce et autres activités de marketing événementiel. Offre une automatisation pilotée par l’IA avec génération de sous-titres codés. Les API disponibles vous permettent également de créer une expérience personnalisée.

Services de production vidéo en direct IBM fournit des services de conception pour créer des expériences uniques destinées à vos événements, ainsi que des services d’événements gérés pour la production de votre événement. L’équipe IBM iX s’appuie sur des outils de stratégie, de conception et des technologies pour créer des événements uniques, notamment le flux d’inscription, l’intégration de plusieurs systèmes et la création de mises en page interactives avec des cabines virtuelles. Nos partenaires commerciaux IBM du monde entier couvrent de nombreuses spécialités dans le domaine des événements afin d’apporter à nos clients les services qui contribueront à leur réussite. Cela peut inclure une assistance à la production d’événements, virtuellement ou en personne, des bonnes pratiques, la gestion de projet, la formation des conférenciers, les tests de charge du système technique et la conception globale de l’expérience. Si vous organisez ou gérez des événements, profitez de l’expérience globale d’une équipe de professionnels, qui vous permettront de vous concentrer sur le contenu, la billetterie, les sponsors et les inscriptions plutôt que sur la logistique de la production vidéo.