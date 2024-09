Fonctions principales

Association de l’utilisation des données à des objectifs précis Stipulez des utilisations métier, comme des promotions marketing, des communications ou la gestion des cookies. Pour chaque cas, précisez les paramètres d’accès et de conservation en fonction d’attributs utilisateur associés et gérez les options de confidentialité. Voir la démo (07:31)

Création de règles de confidentialité personnalisées Précisez des conditions pour chaque attribut et pour chaque utilisation nécessitant le consentement de l’utilisateur et créez des règles de confidentialité personnalisées. Parcourez toutes les règles créées afin de vérifier les conditions applicables et garantir ainsi la protection. En savoir plus sur les règles de confidentialité personnalisées

Application d’objectifs et de CLUF Attribuez aux applications des objectifs d’utilisation des données ou des contrats de licence d’utilisateur final (CLUF). Déléguez la prise de décision concernant l’utilisation des données afin de simplifier les mises à jour. Conservez une piste d’audit des activités de consentement sur les applications. En savoir plus sur la confidentialité des données et le consentement