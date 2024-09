IBM Crypto Anchor Verifier réunit des innovations en matière d’IA et d’imagerie optique afin de certifier l’identité, l’authenticité ou la qualité des produits ou des substances sur le terrain. Pour cela, la solution disponible sur smartphone fait appel à l’IA et à des techniques de machine learning pour reconnaître les caractéristiques optiques d’une substance, d’un produit ou d’un objet,et ce, même sans connexion au réseau.



Les objets et les substances que nous achetons, portons, mangeons ou utilisons tous les jours ont tous des structures optiques uniques, parfois indétectables par l’œil humain, qui les différencient les uns des autres. Ces structures permettent de distinguer un épi de maïs biologique d’un transgénique, d’identifier les impuretés dans les diamants ou de détecter les produits contrefaits.



Nous estimons que les possibilités de Crypto Anchor Verifier sont illimitées et offrent un moyen viable de protéger et de valider toutes sortes de substances physiques. Et en combinaison avec la blockchain, la solution peut même générer des niveaux de confiance inédits dans les échanges commerciaux. À quelles fins l’utiliseriez-vous ?