Video Explorer Platform (alias Cognitive Video Analytics)

Video Explorer Platform est une plateforme qui offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour développer et déployer des applications d’analyse vidéo (vision par ordinateur). Elle fournit un cadre d’application qui peut être configuré et personnalisé pour s’adapter aux exigences métier des clients et s’intégrer davantage à leur système d’entreprise. Elle pourrait permettre à une entreprise de mettre en place une solution d’analyse vidéo en très peu de temps.

En collaboration avec IBM Visual Builder (IVB), le client peut bénéficier d’une station unique pour développer et déployer une application d’analyse vidéo, qui comprend l’étiquetage et l’enrichissement des images, la formation, la validation et la publication sur Video Explorer Platform.