Tirez parti des fonctionnalités de gestion des charges de travail, de disponibilité et de performance qui augmentent l'efficacité et favorisent la croissance de l'entreprise. TXSeries for Multiplateformes offre une évolutivité et une flexibilité horizontales et verticales lors de la prise de décisions de routage, et offre une configuration simplifiée, des statistiques, un échantillon du programme de vérification des installations et une surveillance améliorée de l'intégrité. Et TXSeries for Multiplateformes comprend le profil IBM WebSphere® Liberty en tant que backbone pour l'infrastructure Web pour une meilleure évolutivité.