Dell EMC VMAX est une famille de solutions de stockage 100 % flash, conçue pour soutenir les charges de travail stratégiques avec des performances élevées et des besoins importants en matière de capacités. La plateforme IBM® Turbonomic® se connecte aux systèmes de stockage VMAX via un fournisseur SMI-S EMC pour découvrir les volumes VMAX, les pools de ressources de stockage, les groupes de stockage et les matrices. Le logiciel IBM Turbonomic associe ces entités de stockage au reste de la pile d'applications et d'infrastructure. Cela permet de mieux comprendre les relations entre les ressources de stockage et les applications vitales qu'il prend en charge.

En outre, le logiciel IBM Turbonomic propose des actions spécifiques qui permettent de s’assurer que ces applications obtiennent exactement ce dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin. Cela permet d'éviter de gaspiller le stockage et empêche les problèmes de stockage d'entraîner une dégradation des performances.