Alors que la croissance des données est exponentielle, le coût et la sécurité sont les principaux défis en matière de stockage. La technologie de bande permet aux entreprises de toutes tailles de relever ces défis en leur offrant une solution de stockage de données à faible coût offrant une grande capacité.

Intégrant la dernière technologie Linear Tape-Open (LTO)® Ultrium®, l'unité de bande IBM® TS2290 offre une capacité de stockage supérieure à celle de la génération précédente, pouvant atteindre 45 To par cartouche (avec compression de 2,5/1). L'unité de bande TS2290 s'adresse aux petites et moyennes entreprises. Elle leur permet de gérer les exigences croissantes liées à l'utilisation des bandes modernes, telles que le cloud, l'Internet des objets (IoT) et l'archivage de fichiers actifs. C'est un excellent choix si vous devez sauvegarder vos données et les archiver à moindre coût.