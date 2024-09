Toutes les données qui ne proviennent pas du réseau Transparent Supply peuvent être directement chargées dans la plateforme de données de base SCIS.

La plateforme de données de base est très efficace et optimisée pour les données ERP à grande échelle, de sorte que les limites ou les seuils sont nettement plus élevés à l’intérieur de chaque niveau que les unités traçables. Les données typiques pour l’ingestion de base comprennent les bons de commande, les enregistrements d’expédition, les stocks, les données maître d’organisation et des produits, etc.