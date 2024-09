Si vous gérez la sécurité alimentaire ou l’assurance qualité de votre organisation, vous devez comprendre comment l’entreprise peut répondre aux exigences réglementaires de la FDA dans le cadre de la loi Food Safety Modernization Act (FSMA), y compris la tenue des registres et la réponse aux demandes de la FDA dans les 24 heures avec les données requises au format exigé.

Grâce à des fonctionnalités comme la surveillance continue de la qualité des données et les rapports en un clic, vous pouvez répondre rapidement aux demandes de la FDA avec des données de traçabilité de haute qualité, effectuer des rappels de produits ciblés pour prévenir la propagation de maladies d’origine alimentaire et gérer efficacement la qualité et la sécurité des aliments.