Face à la multiplication des ransomwares et autres cybermenaces, il est plus important que jamais de protéger les données opérationnelles de votre organisation. Bien que les fournisseurs de service de cloud offrent un certain degré de protection des données dans le cadre du modèle de responsabilité partagée, c’est à vous qu’il incombe de protéger vos données critiques. IBM Storage Protect for Cloud pour Microsoft 365 vous aide à faire face aux risques inhérents à ce modèle, en vous proposant une sauvegarde flexible ainsi qu’une restauration granulaire de vos données essentielles, y compris les utilisateurs, les groupes et les configurations.

Testez gratuitement la solution pendant 30 jours dans votre environnement Microsoft 365, notamment Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive, Groups, Teams, Project Online et les dossiers publics. Sans carte de crédit ni restriction de données.