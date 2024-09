IBM SPSS Analytic Server permet à IBM SPSS Modeler d’utiliser le big data comme source pour la modélisation prédictive. Ensemble, ils vous fournissent une plateforme d’analyse prédictive intégrée qui utilise des données provenant de distributions Hadoop et d’applications Spark. Ainsi, vous pouvez : déplacer les analyses vers les données afin d’optimiser les performances ; accéder aux données depuis Hadoop et les combiner avec le SGBDR pour élargir l’accès aux données ; appliquer le traitement en temps réel et le machine learning pour mener des analyses plus approfondies et accélérer les résultats ; et enfin, réduire le codage et simplifier le développement d’algorithmes. Par ailleurs, cette association vous apporte des interfaces définies qui simplifient l’analyse du big data, tant pour les analystes que pour les utilisateurs professionnels.