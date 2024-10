L’analyse du flux réseau est l’un des moyens les plus évolutifs et les plus rentables d’obtenir un aperçu complet de ce qui se passe dans votre réseau. Il permet de surveiller la composition du trafic traversant votre réseau, car il fournit des informations en temps réel pour résoudre les problèmes réseau de manière proactive. Ces informations sont essentielles, car elles permettent d’assurer des performances réseau continues pour votre entreprise.

Cependant, pour les réseaux modernes conçus pour la transformation numérique, l’analyse des données de flux réseau peut être un aspect redoutable de la gestion du réseau. IBM SevOne Network Performance Management (NPM) est conçu pour vous fournir un système unifié de surveillance des performances réseau offrant des outils de pointe pour analyser les attributs de performance réseau et les données de flux à grande échelle avec rapidité et précision.