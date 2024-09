Utilisez tous les systèmes mainframe et les systèmes non-z/OS associés de plusieurs domaines de gestion à partir d’un point de contrôle unique. Accédez aux informations et aux tâches de votre environnement d’automatisation, de surveillance, de gestion du réseau et de planification. Utilisez des affichages graphiques pour comprendre facilement les relations de vos applications et tâches automatisées. Consultez les journaux système z/OS et les messages d’exception. Déclenchez des fonctions d’automatisation pour démarrer, arrêter, recycler ou déplacer des composants s’exécutant dans des environnements z/OS et non-z/OS sans devoir ouvrir et vous connecter à un autre écran.