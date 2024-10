Le commutateur IBM SAN96C-7 64 Gbit/s à 96 ports et deux unités de rack (2 RU) Fibre Channel de nouvelle génération offre une connectivité Fibre Channel à grande vitesse pour tous les systèmes de stockage sur disque et les hôtes hautes performances, ainsi que des capacités d’analyse et de télémétrie de pointe, toutes intégrées dans sa puce ASIC. La solution vous permet une transition fluide vers les workloads à mémoire non volatile express FC (NVMe/FC) sans nécessité de mise à niveau du matériel SAN.

Cette configuration est idéale pour les entreprises qui déploient rapidement des applications à l’échelle du cloud avec des serveurs denses et virtualisés, car il offre les avantages d’une bande passante, d’une évolutivité et d’une consolidation accrues.

Le commutateur IBM SAN96C-7 possède 96 ports à plusieurs vitesses de 8/16/32/64 Gbit/s qui fournit une bande passante agrégée de 6 To/s par commutateur pour les conceptions hautement évolutives dans les environnements hyperscale qui pilotent plusieurs milliers d’instances de machines virtuelles dans un rack.