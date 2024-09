• Accès à la gestion via 2 ports Ethernet hors bande ⚬ mgmt0 : port 10/100/1000BASE-T ⚬ mgmt1 : port 1/10G SFP+

• Port console série RS-232

• Port USB de mise sous tension et d’auto-provisionnement

• Protocoles d’accès

• Interface de ligne de commande (CLI) utilisant la console et le port Ethernet

• SNMPv3 via le port Ethernet et l’accès intrabande IP over Fibre Channel

• Storage Networking Industry Association (SNIA)

• Storage Management Initiative Specification (SMI-S)

• NX-API pour REST

• Accès complet via HTTPS REST

• Service d’alias de dispositifs distribués

• Sécurité réseau

• RBAC par VSAN à l’aide de fonctions AAA basées sur LDAP, RADIUS et TACACS+

• Simple File Transfer Protocol (SFTP)

• SSHv2 implémentant AES

• SNMPv3 implémentant AES

• Data Center Network Manager (DCNM)