IBM Storage Networking SAN16C-R est la nouvelle génération de commutateurs de type C d’IBM Storage Networking, une série appréciée du secteur pour sa haute flexibilité. Dotés d’un format compact et de fonctionnalités avancées, ces commutateurs sont la solution idéale pour les réseaux SAN des succursales et services distants, de même que pour les réseaux SAN à grande échelle lorsqu’il sont utilisés conjointement avec les conducteurs de type C d’IBM Storage Networking.

Le modèle SAN16C-R présente jusqu’à douze ports Fibre Channel 32 Gbit/s, quatre ports 1/10 GbE, deux ports 25 GbE et un port 40 GbE pour les services de stockage IP dans un format fixe 1RU. Le commutateur se connecte également aux réseaux Fibre Channel natifs existants, protégeant ainsi les investissements actuels dans les réseaux de stockage. Le package d’application SAN Extension over IP est fourni sous licence standard sur les deux ports de services de stockage IP 1/10 GbE fixes, permettant des fonctionnalités telles que Fibre Channel over IP (FCIP) et la compression sur le commutateur sans avoir besoin de licences supplémentaires.