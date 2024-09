Construit de A à Z pour les workflows d’entreprise, Randori Recon offre des intégrations bidirectionnelles avec des solutions sur lesquelles les équipes de sécurité de votre écosystème de cybersécurité s’appuient pour accomplir leurs tâches. En l’absence d’API ou de scripts à gérer, vous pouvez faire en sorte que chaque membre de votre équipe ait accès au point de vue de l’attaquant en connectant Randori Recon à vos outils existants.



Randori Recon fournit également une API bidirectionnelle robuste basée sur la spécification OpenAPI 3.0 et prend en charge la génération de clients API dans de nombreux langages, comme Python, Ruby, Go, Curl et PHP. Il est entièrement bidirectionnel et toutes les actions que vous effectuez via l’interface utilisateur Web Randori Recon peuvent être effectuées via l’API.