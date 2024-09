Avec IBM Security QRadar SOAR with Privacy, ne perdez pas de vue les défis toujours plus importants que représentent les exigences complexes relatives au signalement des violations de confidentialité et le respect des normes de conformité. La Global Privacy Regulations Knowledgebase, au cœur de la solution, suit plus de 170 réglementations mondiales, notamment le RGPD, les lois PIPEDA, HIPAA et CCPA et les 50 règles de notification de violation, et fournit à votre équipe des conseils via le processus de notification de violation.