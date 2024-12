L’environnement réglementaire évolue rapidement. Depuis l’introduction du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne en 2018, les politiques et réglementations de sécurité nouvelles et modifiées se sont multipliées et cela représente un véritable défi pour les organisations qui s'efforcent de rester à jour. Des réglementations telles que la loi CCPA (California Consumer Privacy Act) et celles de la SEC relatives aux rapports ont des implications mondiales que de nombreuses organisations doivent connaître et respecter.

La fonctionnalité de réponse aux violations QRadar SOAR Breach Response d’IBM est conçue pour simplifier la conformité aux lois sur les notifications de violations de données après un incident de sécurité. Elle permet aux analystes de votre SOC de prendre les bonnes mesures et de collaborer avec les membres appropriés pour répondre aux violations de la sécurité impliquant des informations sensibles, des données personnelles, des informations personnelles identifiables (PII) et d’autres types de données. Avec son intégration SOAR et ses rapports sur les violations de données, le module Breach Response fournit aux organisations un soutien pour plus de 200 réglementations de confidentialité dans le monde entier, permettant aux équipes de sécurité de l’information d’intégrer les tâches de reporting de confidentialité dans leurs protocoles de réponse aux incidents.