STIX et TAXII sont des normes de communication lisibles par machine et facilement automatisables qui permettent d'échanger des informations sur les cybermenaces.STIX (Structured Threat Information eXpression) définit les informations incluses dans les renseignements sur les menaces, tandis que TAXII (Trusted Automated eXchange of Intelligence Information) définit la manière dont ces informations sont relayées. La plateforme IBM Threat Intelligence permet à votre société de transférer et de télécharger des informations sur les menaces vers et depuis les réseaux mondiaux aux formats STIX et TAXII.