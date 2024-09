QRadar EDR est une solution de détection et de réponse aux points de terminaison (EDR) qui combine automatisation et dashboards faciles à utiliser pour minimiser la charge de travail des analystes, détecter les comportements anormaux des points de terminaison et remédier aux menaces en temps quasi réel.

Qu’est-ce que l’EDR ?

Les outils de cybersécurité tels que la détection et la réponse aux points de terminaison (EDR, ou Endpoint Detection and Response) sont de plus en plus importants pour les entreprises qui cherchent à renforcer leurs défenses contre les pirates informatiques.