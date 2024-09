Ventilez les objectifs et les estimations grâce aux fonctionnalités ESG qui permettent de prévoir et d’optimiser les émissions par service et par produit. Évaluez-les par rapport à des indices de référence tout en réduisant les coûts et le gaspillage. Avec l’aide de l’IA, analysez la consommation d’énergie de votre organisation et effectuez des simulations afin de prévoir et d’optimiser la transition vers le zéro émission nette.