Fonctions principales de ReportWORQ

Opérationnalisez les données financières Planification et distribution de paquets de rapports personnalisés, comme les rapports P&L et les rapports flash quotidiens, dans l'ensemble de l'entreprise grâce à des capacités avancées de diffusion en rafale. Mise en page des rapports au format PDF, Excel ou PowerPoint pour différents canaux de distribution.