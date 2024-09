Intito Vision, détection de valeurs extrêmes* est une solution d'analyse de données qui exploite IBM® Planning Analytics with Watson et IBM Watson Studio. Elle analyse automatiquement les données et détecte les valeurs trop hautes, trop basses ou manquantes dans un fichier donné. L'analyse automatisée libère les utilisateurs des tâches manuelles et leur permet d'agir en fonction des informations recueillies. Les modèles exploitent les analyses de données pour aider les entreprises à comprendre les données et à prendre des décisions éclairées.