Optimisée par IBM® Planning Analytics with Watson, Cubewise Supply Focus* est une plateforme de prise de décision qui permet aux organisations de mener leur transformation numérique. C’est un environnement centralisé qui unifie des solutions d'aide à la décision, de planification commerciale intégrée et d’analyse prédictive. Les applications de planification opérationnelle entièrement personnalisables fournissent des outils rapides, flexibles et collaboratifs pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement.