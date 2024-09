Cubewise Pulse* est le logiciel de gestion du cycle de vie des applications pour les serveurs IBM® Planning Analytics TM1. Pulse vous permet de comprendre ce qui se passe sur vos serveurs TM1 et pourquoi. Il accélère la migration et migre les changements tout en réduisant les temps d’arrêt des serveurs. La modélisation en temps réel permet de résoudre les problèmes avant qu’ils n'affectent la continuité des opérations. La navigation interactive dans les modèles vous fournit un contexte pour l’analyse des données et vous donne la confiance nécessaire pour prendre des décisions éclairées.