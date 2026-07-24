IBM InfoSphere Optim Data Privacy

Pour protéger les données confidentielles, InfoSphere Optim Data Privacy propose diverses techniques de transformation qui remplacent les informations sensibles par des données masquées réalistes et entièrement fonctionnelles. Les capacités de masquage contextuelles permettent de conserver les données masquées dans un format similaire aux informations d’origine.
Applique des techniques de masquage pour transformer les informations sensibles dans les applications, les bases de données et les rapports, réduisant ainsi l’utilisation abusive et améliorant la gouvernance. Il prend en charge le brouillage et la privatisation des données dans les environnements hors production afin d'empêcher tout accès non autorisé.
La solution comprend des classifications et des règles de confidentialité des données prédéfinies pour accélérer les efforts de conformité réglementaire, notamment HIPAA, GLBA et PIPEDA. Les rapports de conformité fournissent des informations exploitables sur l’exposition aux risques et l’état d’application.
Créez des bacs à sable de test sécurisés à l’aide de données fictives qui reflètent les processus métier réels. Les routines de masquage des données préconfigurées conservent la signification contextuelle des données transformées, ce qui garantit des résultats de test de qualité.
Intégration sécurisée aux applications d’entreprise (y compris Oracle, PeopleSoft, IBM Db2). Utilise FPE avec AES-256 pour les valeurs masquées via des clés définies par l’utilisateur. Les API autonomes et les UDF permettent un masquage flexible et dynamique.