Aujourd’hui, la plupart des workloads d’applications sont distribuées à partir de plusieurs environnements et emplacements. Le suivi des performances et de la disponibilité dans les clouds, les centres de données et les régions géographiques est essentiel pour fournir des applications résilientes et fiables.

IBM NS1 Connect offre plusieurs options pour surveiller les performances et l’état de santé des connexions de vos applications pour vous permettre de diriger le trafic vers le terminal le plus fiable. Vous pouvez utiliser les flux de surveillance natifs fournis par IBM, des flux de données tiers ou des flux de surveillance des utilisateurs réels (RUM) pour prendre en charge une direction intelligente et dynamique du trafic en fonction de l'état et des performances actuels de vos ressources réseau.