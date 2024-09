Maintenir de façon fiable la connexion de vos utilisateurs finaux en Chine continentale à vos applications, sites Web et services s’accompagne de certaines difficultés spécifiques. Assurer la vitesse et les performances nécessite un DNS de référence spécialement conçu pour la région, ce qui implique un développement susceptible d’être chronophage, coûteux et complexe pour votre équipe interne.

Managed DNS for China fourni des connexions trois fois plus rapides aux utilisateurs de Chine continentale. Nos capacités d’accélération des serveurs de noms vous permettent d’optimiser le routage du trafic pour améliorer l’expérience de l’utilisateur final et les temps de réponse, tout en tenant compte de l’infrastructure réseau unique de la région. Managed DNS for China est fourni via le même portail que vos autres solutions IBM NS1 Connect afin de rationaliser la gestion DNS pour votre équipe.