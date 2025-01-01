Options de tarification
IBM® MQ À partir de 371,00 USD*

L’offre standard fournissant les capacités essentielles pour connecter de manière sécurisée et fiable les applications basées sur les messages et les événements à grande échelle et permettre aux équipes d’innover et de proposer des expériences client exceptionnelles.

 Faire un essai gratuit IBM MQ Advanced À partir de 689,00 USD*

Toutes les options disponibles dans l’offre standard, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires offrant une résilience des données de pointe, des options de connectivité plus étendues et une sécurité avancée pour le chiffrement de bout en bout et la conformité des audits.

 Faire un essai gratuit IBM MQ as a Service (SaaS) À partir de 686 USD*

Une offre IBM MQ Advanced multi-locataire entièrement gérée. IBM gère les mises à niveau et les correctifs, ainsi qu’une grande partie des tâches de gestion opérationnelle d’IBM MQ. 

 Faire un essai gratuit IBM MQ as a Service Instance réservée

Une offre IBM MQ Advanced entièrement gérée et à infrastructure d’hébergement dédiée à un locataire unique offrant une isolation accrue, une automatisation du déploiement et la possibilité de déployer des gestionnaires de file d’attente à haute disponibilité.

Plans

Licence par abonnement IBM MQ Virtual Processor Core : 277 USD (facturation mensuelle, durée minimale d’un an) 

Licence par abonnement IBM MQ Advanced Virtual Processor Core : 519,00 USD (facturation mensuelle, durée minimale d’un an) 
  • Abonnement SaaS IBM MQ mensuel : 647,00 USD 
  • VPC par mois.
  • Forfait flexible de paiement à l’heure : 0,96 $ par VPC et par heure.

Abonnement mensuel IBM MQ SaaS : 6 240,00 USD par mois. 

Capacité d’instance de départ

1 VPC ou 70 PVU

1 VPC ou 70 PVU

Version gratuite (forfait Lite) disponible (limite de 10 000 messages par mois)

OU

1 VPC (payant)

1 unité de capacité (équivalant à 5 VPC) 

Unité de mesure

Disponible en tant que :

Processor Value Unit (PVU), (perpétuelle) : une unité de mesure utilisée pour différencier les licences logicielles sur les technologies de processeur distribuées.

Virtual Processor Core (VPC), (mensuel) : un cœur de processeur physique, à condition que le serveur ne soit pas partitionné pour des machines virtuelles, ou un cœur virtuel affecté à une machine virtuelle.

Disponible en tant que :

Processor Value Unit (PVU), (perpétuelle) : une unité de mesure utilisée pour différencier les licences logicielles sur les technologies de processeur distribuées.

Virtual Processor Core (VPC), (mensuel) : un cœur de processeur physique, à condition que le serveur ne soit pas partitionné pour des machines virtuelles, ou un cœur virtuel affecté à une machine virtuelle.

Disponible en tant que :

Virtual Processor Core (VPC), (mensuel) : un cœur de processeur physique, à condition que le serveur ne soit pas partitionné pour des machines virtuelles, ou un cœur virtuel affecté à une machine virtuelle.

Les mêmes mesures VPC sont disponibles sur une base horaire (via la plateforme IBM Cloud).

Disponible en tant que :

Capacity Unit (mensuelle) : un type de capacité de services cloud sélectionné qui sera multiplié par le nombre spécifié d’unités de capacité requises pour ce type de capacité.

Cloud privé

OUI

OUI

S/O

S/O

Cloud public

OUI

OUI

IBM Cloud et AWS

IBM Cloud 

IBM MQ Internet Pass-Thru (installations illimitées)

OUI

OUI

OUI

OUI

IBM MQ on z/OS

Combinez la stabilité et la fiabilité du mainframe avec IBM MQ.

IBM MQ Appliance

Un micrologiciel de messagerie optimisé par des experts, fonctionnant sur du matériel dédié pour des performances impressionnantes.

* Les prix mentionnés sont donnés à titre indicatif, peuvent varier selon le pays, s’entendent hors taxes et frais de douane applicables et sont soumis à la disponibilité de l’offre de produit dans le pays concerné.

Notes de bas de page

*Les prix mentionnés sont donnés à titre indicatif, peuvent varier selon le pays, s’entendent hors taxes et hors frais de douane applicables et sont soumis à la disponibilité du produit dans le pays concerné.