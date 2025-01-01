L’offre standard fournissant les capacités essentielles pour connecter de manière sécurisée et fiable les applications basées sur les messages et les événements à grande échelle et permettre aux équipes d’innover et de proposer des expériences client exceptionnelles.
Toutes les options disponibles dans l’offre standard, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires offrant une résilience des données de pointe, des options de connectivité plus étendues et une sécurité avancée pour le chiffrement de bout en bout et la conformité des audits.
Une offre IBM MQ Advanced multi-locataire entièrement gérée. IBM gère les mises à niveau et les correctifs, ainsi qu’une grande partie des tâches de gestion opérationnelle d’IBM MQ.
Une offre IBM MQ Advanced entièrement gérée et à infrastructure d’hébergement dédiée à un locataire unique offrant une isolation accrue, une automatisation du déploiement et la possibilité de déployer des gestionnaires de file d’attente à haute disponibilité.
Plans
Licence par abonnement IBM MQ Virtual Processor Core : 277 USD (facturation mensuelle, durée minimale d’un an)
Licence par abonnement IBM MQ Advanced Virtual Processor Core : 519,00 USD (facturation mensuelle, durée minimale d’un an)
Abonnement mensuel IBM MQ SaaS : 6 240,00 USD par mois.
Capacité d’instance de départ
1 VPC ou 70 PVU
1 VPC ou 70 PVU
Version gratuite (forfait Lite) disponible (limite de 10 000 messages par mois)
OU
1 VPC (payant)
1 unité de capacité (équivalant à 5 VPC)
Unité de mesure
Disponible en tant que :
Processor Value Unit (PVU), (perpétuelle) : une unité de mesure utilisée pour différencier les licences logicielles sur les technologies de processeur distribuées.
Virtual Processor Core (VPC), (mensuel) : un cœur de processeur physique, à condition que le serveur ne soit pas partitionné pour des machines virtuelles, ou un cœur virtuel affecté à une machine virtuelle.
Disponible en tant que :
Processor Value Unit (PVU), (perpétuelle) : une unité de mesure utilisée pour différencier les licences logicielles sur les technologies de processeur distribuées.
Virtual Processor Core (VPC), (mensuel) : un cœur de processeur physique, à condition que le serveur ne soit pas partitionné pour des machines virtuelles, ou un cœur virtuel affecté à une machine virtuelle.
Disponible en tant que :
Virtual Processor Core (VPC), (mensuel) : un cœur de processeur physique, à condition que le serveur ne soit pas partitionné pour des machines virtuelles, ou un cœur virtuel affecté à une machine virtuelle.
Les mêmes mesures VPC sont disponibles sur une base horaire (via la plateforme IBM Cloud).
Disponible en tant que :
Capacity Unit (mensuelle) : un type de capacité de services cloud sélectionné qui sera multiplié par le nombre spécifié d’unités de capacité requises pour ce type de capacité.
Cloud public
OUI
OUI
IBM Cloud et AWS
IBM Cloud
IBM MQ Internet Pass-Thru (installations illimitées)
OUI
OUI
OUI
OUI
IBM MQ VPC : 12 mois : 3 324 USD
IBM MQ Advanced VPC : 12 mois : 6 228 USD
Bénéficiez d’une protection renforcée de vos données, d’un système haute disponibilité et de la possibilité de partager des données sur n’importe quel environnement
Faites l’expérience d’une messagerie de qualité supérieure, fiable, sécurisée et performante, conçue pour le cloud hybride et entièrement gérée pour vous
*Les prix mentionnés sont donnés à titre indicatif, peuvent varier selon le pays, s’entendent hors taxes et hors frais de douane applicables et sont soumis à la disponibilité du produit dans le pays concerné.