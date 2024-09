Ce que vous pouvez faire

Maximo Utilities Assurer un service fiable et ininterrompu IBM Maximo Utilities fournit une solution complète de gestion des travaux et des actifs pour le transport de gaz et d'électricité, leur distribution, la production d'énergie, le traitement de l'eau et des eaux usées. Vous pouvez ainsi gérer les actifs de manière centralisée, prolonger la durée de vie de vos infrastructures d'utilité publique et réduire vos coûts d'exploitation.

Health and Predict Optimiser vos actifs avec l'IA IBM Maximo Health and Predict – Utilities offre des fonctionnalités de gestion de la performance des actifs prêtes à l'emploi pour les entreprises de services publics. Combinée à l'IA, la solution permet de prendre des décisions de maintenance et de remplacement plus pertinentes basées sur des données historiques et actuelles sur la santé des actifs ainsi que sur les risques prévus, augmentant ainsi la disponibilité des actifs. Lire la présentation

Visual Inspection Offrez les bons outils à vos experts IBM Maximo Visual Inspection utilise l'IA, la technologie de vision par ordinateur et les données capturées par les drones, les UAV, les hélicoptères ou d'autres sources pour identifier, classer et agir sur des infrastructures critiques de façon moins coûteuse et plus sûre que dans le cas d'inspections en personne. Le moteur d'IA inspecte les actifs pour détecter les anomalies et les signaler afin que vous choisir la meilleure réponse au problème, telle que la réparation, le remplacement ou l'inspection en personne. En savoir plus sur IBM Maximo Visual Inspection