Pour de nombreux consommateurs, saisir leur smartphone est le premier geste qu'ils font chaque matin. Pour attirer leur attention, vous devez disposer d'une application mobile capable d'offrir aux utilisateurs une expérience mobile attrayante et personnalisée.

Max Mobile for Enterprise vous permet d'atteindre les utilisateurs sur toutes les plateformes grâce à une expérience innovante qui intègre les données météo et trafic avec le contenu de votre marque pour influencer le comportement des clients. Stimulez votre engagement mobile, développez votre public et augmentez votre chiffre d'affaires grâce à des informations pertinentes en fonction de la localisation et des besoins de vos clients.