Réduisez les risques liés aux logiciels open source avec une résolution de vulnérabilité validée et dédié aux entreprises.
Lightwell étend le modèle éprouvé de Red Hat en matière de maintenance open source en donnant accès à des résolutions et à des mesures d’atténuation bien au-delà de la gamme classique de ses produits.
S’appuyant sur une équipe internationale de plus de 20 000 ingénieurs dévoués, Lightwell met en place un nouveau modèle permettant d’identifier, de valider et de corriger les vulnérabilités des logiciels open source.
Les applications modernes reposent sur des chaînes d’approvisionnement open source complexes et étroitement interconnectées. La plupart des entreprises ne parviennent pas à faire face au volume, à la complexité et à la rapidité des risques. La détection des vulnérabilités basée sur l’IA accélère le volume et la fréquence des CVE, accroissant un retard déjà considérable en matière de résolution.
Reflète l’augmentation du nombre de failles logicielles rendues publiques.
Le logiciel open source constitue la base de l’infrastructure des entreprises modernes.
Le modèle Mythos Preview a identifié près de 3 900 vulnérabilités de gravité élevée ou critique dans les seuls logiciels open source.
Lightwell Network offre un accès annuel et consolidé aux mesures de résolutions des problèmes de sécurité et d’atténuation proposées par Lightwell pour les vulnérabilités open source éligibles, facilitant ainsi la résolution des problèmes pour l’ensemble de l’écosystème applicatif à mesure que la couverture s’étend. Les clients accèdent au registre Lightwell via leurs workflows de livraison de logiciels existants.
Lightwell Clearinghouse Premier s’inscrit dans le cadre de nos efforts plus larges visant à sécuriser la chaîne d’approvisionnement des logiciels open source dans tous les secteurs d’activité, en commençant par les infrastructures critiques américaines présélectionnées.
Lightwell Clearinghouse Premier offre tous les avantages de Lightwell Network, ainsi qu’un accès aux rapports de vulnérabilité et aux mesures correctives pour les versions de logiciels spécifiques aux membres, à la vérification des nouvelles vulnérabilités et à la gestion de leur divulgation.
Lightwell associe une couverture logicielle complète de la chaîne d’approvisionnement à une ingénierie optimisée par l’IA et à une expertise approfondie en matière d’open source afin de fournir une sécurité fiable et adaptée aux entreprises à l’échelle mondiale. Dans un premier temps, l’écosystème se concentre sur Maven/Java, où les secteurs réglementés ont le plus grand besoin de mesures correctives pour les versions sécurisées, une extension étant prévue sur PyPI, npm, Go et bien d’autres encore.
Cette assistance va au-delà de l’infrastructure pour couvrir l’ensemble de la chaîne logistique logicielle, y compris les écosystèmes de langages tels que Java, les plateformes de données et de streaming comme Kafka, les outils de compilation et les cadres d’IA, ainsi que les dépendances transitives intégrées dans les applications d’entreprise.
Une équipe internationale s’appuie sur des outils d’IA de pointe pour assurer la co-maintenance en amont, le traitement des vulnérabilités, l’application sécurisée des correctifs, le renforcement des dépendances, l’ingénierie des versions et la distribution fiable de logiciels prêts à l’emploi.
Lightwell fait le lien entre les communautés open source en amont et les environnements d’entreprise en aval, en proposant des correctifs en amont afin que les logiciels soient prêts à l’emploi en entreprise, sans fragmentation ni retard.
Assurer la visibilité nécessaire pour établir des bases solides pour Lightwell.
IBM Security Services aide les entreprises à identifier les vulnérabilités, les erreurs de configuration, les lacunes en matière de contrôle et les dépendances cachées au sein de leurs infrastructures, applications, identités, données et environnements cloud. En acquérant une compréhension claire des risques actuels, les entreprises peuvent intégrer Lightwell en disposant du contexte nécessaire pour obtenir des résultats concrets.
Remédier aux principales lacunes avant qu’elles ne constituent un obstacle à la transformation.
IBM Security Services aide les entreprises à hiérarchiser et à corriger les vulnérabilités, à combler les lacunes en matière de contrôle et à réduire les risques cybernétiques grâce à des stratégies de résolution basées sur les risques. Ce travail fondamental améliore la posture de sécurité et prépare l’environnement à une gestion des risques continue et améliorée grâce à Lightwell.
Mettre en place les mécanismes de contrôle et de gouvernance nécessaires à la réussite à long terme.
IBM aide les entreprises à renforcer la sécurité à travers les identités, les réseaux, les applications, les données et les environnements cloud grâce à des stratégies de renforcement, de segmentation, de gouvernance et de défense. Ces capacités permettent de mettre en place les fondements de sécurité résilients nécessaires pour tirer pleinement parti de la valeur de Lightwell.
Perfectionner les processus de sécurité et améliorer la préparation de l’entreprise.
IBM Security Services aide les entreprises à améliorer leur visibilité, renforcer les processus opérationnels, valider les capacités et aligner les équipes autour d’une stratégie cohérente. Cette préparation permet aux entreprises d’accélérer l’adoption et de tirer plus rapidement profit de Lightwell.
Se préparer à faire face à la prochaine génération de cyberrisques et à renforcer sa résilience.
IBM aide les entreprises à moderniser leurs opérations de sécurité grâce à des insights basés sur l’IA, à l’automatisation et à des pratiques de sécurité avancées. En mettant en place les ressources humaines, les processus et les technologies nécessaires pour faire face à un environnement de menaces de plus en plus piloté par l’IA, les entreprises sont mieux à même de tirer pleinement parti des capacités de Lightwell.
La mise en place des préparatifs liés à Lightwell peut représenter un travail considérable. Nous pouvons vous aider en vous proposant une approche sur mesure qui tient compte de votre situation actuelle et de vos objectifs.
Le diagnostic de cyber résilience de l’IA vous aide à vous lancer sur la voie de la transformation. Commencez par une évaluation exploratoire de deux semaines et obtenez une analyse hiérarchisée de votre exposition aux risques qui cartographie votre surface d’attaque réelle, met en place des protections contre les principales vulnérabilités et fournit à votre équipe un protocole de résolution des problèmes ainsi qu’un cadre de référence pour une validation continue.
Avec Lightwell, votre entreprise peut réduire l’accumulation de vulnérabilités, corriger les CVE sans mises à niveau forcées et maintenir la stabilité dans les environnements certifiés.
Fournissez des correctifs signés et prêts à être mis en production, dans le respect des accords de niveau de service (SLA), tout en proposant des corrections en amont afin de renforcer l’écosystème dans son ensemble.