Lightwell

Réduisez les risques liés aux logiciels open source avec une résolution de vulnérabilité validée et dédié aux entreprises.

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lampe circulaire

Qu’est-ce que Lightwell ?

Lightwell étend le modèle éprouvé de Red Hat en matière de maintenance open source en donnant accès à des résolutions et à des mesures d’atténuation bien au-delà de la gamme classique de ses produits.

S’appuyant sur une équipe internationale de plus de 20 000 ingénieurs dévoués, Lightwell met en place un nouveau modèle permettant d’identifier, de valider et de corriger les vulnérabilités des logiciels open source.

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Deux employés travaillant sur des ordinateurs portables.
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Employeur travaillant dans la salle des serveurs
IBM Security Services aide les entreprises à opérationnaliser Lightwell et à renforcer leur cyber résilience
IBM Security Services aide les organisations à identifier, hiérarchiser et réduire les risques liés à la chaîne d’approvisionnement des logiciels open source, en posant les bases nécessaires à l’adoption et à l’exploitation de toute la valeur des capacités de résolution des vulnérabilités open source de Lightwell, alimentées par l’IA.
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Une femme écrit sur un tableau blanc
IBM et Red Hat s’engagent à investir 5 milliards de dollars pour redéfinir l’avenir de l’open source à l’ère de l’IA
Le projet Lightwell met en place une plateforme d’échange fiable dédiée aux logiciels open source, dotée d’un nouveau modèle alimenté par l’IA visant à sécuriser la chaîne d’approvisionnement logicielle
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Plusieurs employeurs en activité
IBM, Red Hat et Palo Alto Networks étendent le projet Lightwell pour aider les entreprises à répondre à faire face aux vulnérabilités logicielles
Cette solution combine la détection des vulnérabilités, l’application de correctifs virtuels et la correction des logiciels afin d’aider les entreprises à réduire le délai entre la détection d’une vulnérabilité et la mise en place d’une protection.

Le défi de la résolution pilotée par l’IA

Les applications modernes reposent sur des chaînes d’approvisionnement open source complexes et étroitement interconnectées. La plupart des entreprises ne parviennent pas à faire face au volume, à la complexité et à la rapidité des risques. La détection des vulnérabilités basée sur l’IA accélère le volume et la fréquence des CVE, accroissant un retard déjà considérable en matière de résolution.
581 Les bases de code auditées contiennent en moyenne 581 vulnérabilités1

Reflète l’augmentation du nombre de failles logicielles rendues publiques.

 >90 % Plus de 90 % des entreprises citées au classement Fortune 500 dépendent d’OSS2

Le logiciel open source constitue la base de l’infrastructure des entreprises modernes.

 3 900 Près de 3 900 vulnérabilités identifiées3

Le modèle Mythos Preview a identifié près de 3 900 vulnérabilités de gravité élevée ou critique dans les seuls logiciels open source.

Comment fonctionne Lightwell

Résoudre les vulnérabilités sans perturber la production

Lightwell a été conçu pour résoudre l’un des problèmes les plus complexes des logiciels d’entreprise : corriger les vulnérabilités sans perturber les systèmes déjà en production.

Lightwell fonctionne sous forme d’abonnement annuel. Il inclut le modèle Lightwell Network actuellement disponible et le modèle Lightwell Clearinghouse Premier destiné à une clientèle présélectionnée dans les secteurs des infrastructures critiques, une extension à un public plus large étant prévue prochainement.

Les clients accèdent aux résolutions Lightwell via les référentiels Lightwell et les intègrent à leurs processus de développement existants, parallèlement aux référentiels open source publics qu’ils utilisent actuellement.
Personne utilisant un ordinateur portable dans une salle de contrôle
Offres actuelles Lightwell Network

Lightwell Network offre un accès annuel et consolidé aux mesures de résolutions des problèmes de sécurité et d’atténuation proposées par Lightwell pour les vulnérabilités open source éligibles, facilitant ainsi la résolution des problèmes pour l’ensemble de l’écosystème applicatif à mesure que la couverture s’étend. Les clients accèdent au registre Lightwell via leurs workflows de livraison de logiciels existants.

 Lightwell Clearinghouse Premier

Lightwell Clearinghouse Premier s’inscrit dans le cadre de nos efforts plus larges visant à sécuriser la chaîne d’approvisionnement des logiciels open source dans tous les secteurs d’activité, en commençant par les infrastructures critiques américaines présélectionnées.

Lightwell Clearinghouse Premier offre tous les avantages de Lightwell Network, ainsi qu’un accès aux rapports de vulnérabilité et aux mesures correctives pour les versions de logiciels spécifiques aux membres, à la vérification des nouvelles vulnérabilités et à la gestion de leur divulgation.

 Suivez notre évolution
Travailler ensemble pour protéger votre entreprise et les logiciels open source

Pour garantir la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des logiciels open source, il est nécessaire de disposer d’un écosystème permettant d’intégrer ces correctifs dans les processus de développement actifs. Lightwell s’appuie sur un écosystème fiable et en pleine expansion, composé de partenaires technologiques et de déploiement.

En collaborant avec les leaders du secteur, Lightwell offre une véritable défense coordonnée, permettant la mise à jour simultanée des règles réseau, des environnements cloud et des pipelines de déploiement dès qu’un correctif est disponible.
Deux personnes examinent une tablette tandis qu’une autre travaille sur un ordinateur, dans un bureau dédié aux technologies, avec des serveurs en arrière-plan

Couverture de pile complète

Lightwell associe une couverture logicielle complète de la chaîne d’approvisionnement à une ingénierie optimisée par l’IA et à une expertise approfondie en matière d’open source afin de fournir une sécurité fiable et adaptée aux entreprises à l’échelle mondiale. Dans un premier temps, l’écosystème se concentre sur Maven/Java, où les secteurs réglementés ont le plus grand besoin de mesures correctives pour les versions sécurisées, une extension étant prévue sur PyPI, npm, Go et bien d’autres encore.
Couverture open source de bout en bout

Cette assistance va au-delà de l’infrastructure pour couvrir l’ensemble de la chaîne logistique logicielle, y compris les écosystèmes de langages tels que Java, les plateformes de données et de streaming comme Kafka, les outils de compilation et les cadres d’IA, ainsi que les dépendances transitives intégrées dans les applications d’entreprise.

 20 000 ingénieurs pilotés par l’IA

Une équipe internationale s’appuie sur des outils d’IA de pointe pour assurer la co-maintenance en amont, le traitement des vulnérabilités, l’application sécurisée des correctifs, le renforcement des dépendances, l’ingénierie des versions et la distribution fiable de logiciels prêts à l’emploi.

 Modèle de sécurité de l’amont à la production

Lightwell fait le lien entre les communautés open source en amont et les environnements d’entreprise en aval, en proposant des correctifs en amont afin que les logiciels soient prêts à l’emploi en entreprise, sans fragmentation ni retard.

Services de sécurité pour Lightwell

Assurer la visibilité nécessaire pour établir des bases solides pour Lightwell.

IBM Security Services aide les entreprises à identifier les vulnérabilités, les erreurs de configuration, les lacunes en matière de contrôle et les dépendances cachées au sein de leurs infrastructures, applications, identités, données et environnements cloud. En acquérant une compréhension claire des risques actuels, les entreprises peuvent intégrer Lightwell en disposant du contexte nécessaire pour obtenir des résultats concrets.

Vue d’un moment spontané de discussion lors d’une réunion dans un bureau moderne.

Remédier aux principales lacunes avant qu’elles ne constituent un obstacle à la transformation.

IBM Security Services aide les entreprises à hiérarchiser et à corriger les vulnérabilités, à combler les lacunes en matière de contrôle et à réduire les risques cybernétiques grâce à des stratégies de résolution basées sur les risques. Ce travail fondamental améliore la posture de sécurité et prépare l’environnement à une gestion des risques continue et améliorée grâce à Lightwell.

Le technicien de la salle de surveillance veille à la stabilité du système. Il est entouré d’écrans affichant des données techniques.

Mettre en place les mécanismes de contrôle et de gouvernance nécessaires à la réussite à long terme.

IBM aide les entreprises à renforcer la sécurité à travers les identités, les réseaux, les applications, les données et les environnements cloud grâce à des stratégies de renforcement, de segmentation, de gouvernance et de défense. Ces capacités permettent de mettre en place les fondements de sécurité résilients nécessaires pour tirer pleinement parti de la valeur de Lightwell.

Équipe de pirates informatiques dangereux utilisant un ordinateur puissant pour espionner le gouvernement. Violation de la sécurité.

Perfectionner les processus de sécurité et améliorer la préparation de l’entreprise.  

IBM Security Services aide les entreprises à améliorer leur visibilité, renforcer les processus opérationnels, valider les capacités et aligner les équipes autour d’une stratégie cohérente. Cette préparation permet aux entreprises d’accélérer l’adoption et de tirer plus rapidement profit de Lightwell.

Défense britannique : opérateur militaire surveillant les informations de combat dans une salle de contrôle équipée d’écrans et d’affichages ; concept d’avenir pour l’armée et la sécurité

Se préparer à faire face à la prochaine génération de cyberrisques et à renforcer sa résilience.

IBM aide les entreprises à moderniser leurs opérations de sécurité grâce à des insights basés sur l’IA, à l’automatisation et à des pratiques de sécurité avancées. En mettant en place les ressources humaines, les processus et les technologies nécessaires pour faire face à un environnement de menaces de plus en plus piloté par l’IA, les entreprises sont mieux à même de tirer pleinement parti des capacités de Lightwell.

Homme travaillant avec plusieurs écrans

Commencez dès maintenant grâce au diagnostic de cyber résilience basé sur l’IA de Lightwell

La mise en place des préparatifs liés à Lightwell peut représenter un travail considérable. Nous pouvons vous aider en vous proposant une approche sur mesure qui tient compte de votre situation actuelle et de vos objectifs.  

Le diagnostic de cyber résilience de l’IA vous aide à vous lancer sur la voie de la transformation. Commencez par une évaluation exploratoire de deux semaines et obtenez une analyse hiérarchisée de votre exposition aux risques qui cartographie votre surface d’attaque réelle, met en place des protections contre les principales vulnérabilités et fournit à votre équipe un protocole de résolution des problèmes ainsi qu’un cadre de référence pour une validation continue.

 En savoir plus
Sécurisez votre chaîne d’approvisionnement logicielle

Avec Lightwell, votre entreprise peut réduire l’accumulation de vulnérabilités, corriger les CVE sans mises à niveau forcées et maintenir la stabilité dans les environnements certifiés.  

Fournissez des correctifs signés et prêts à être mis en production, dans le respect des accords de niveau de service (SLA), tout en proposant des corrections en amont afin de renforcer l’écosystème dans son ensemble.

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