Lightwell étend le modèle éprouvé de Red Hat en matière de maintenance open source en donnant accès à des résolutions et à des mesures d’atténuation bien au-delà de la gamme classique de ses produits.

S’appuyant sur une équipe internationale de plus de 20 000 ingénieurs dévoués, Lightwell met en place un nouveau modèle permettant d’identifier, de valider et de corriger les vulnérabilités des logiciels open source.