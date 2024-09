Knative on IBM Cloud

Knative, l’un des projets open-source les plus récents et à la croissance la plus rapide du paysage cloud natif, étend Kubernetes avec des fonctionnalités sans serveur et une expérience simplifiée pour les développeurs. La solution exploite les fonctionnalités de Kubernetes, mais en dissimule les complexités.

IBM, l’un des fondateurs et contributeurs de Knative, a récemment annoncé la prise en charge gérée de Knative pour l’offre IBM Cloud Kubernetes Service, un module complémentaire géré qui intègre Knative et Istio dans le cluster avec une installation en un seul clic via l’interface utilisateur (UI).