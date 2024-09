D'après le site Web de Tibco (lien externe à ibm.com), « TIBCO Enterprise Message Service™, notre courtier Java™ Message Service (JMS), basé sur des normes, permet à toute application qui prend en charge JMS, qu'elle soit développée en interne ou par un tiers, d'échanger rapidement et facilement des messages. Sa certification totale JMS 1.1 et 2.0 garantit sa compatibilité avec d'autres applications, ainsi qu'une conception à couplage plus souple réduisant le temps système, les délais et les coûts. Partie intégrante de TIBCO® Messaging, ce courtier prend en charge une intégration transparente avec des plateformes hétérogènes, réduit les goulots d'étranglement du système, augmente l'évolutivité et vous aide à réagir plus rapidement au changement. »