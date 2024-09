Avec Rancher, les organisations sont en mesure de gérer plusieurs clusters Kubernetes sans avoir à se soucier des défis opérationnels et de sécurité généralement liés aux déploiements Kubernetes. Contrôler les environnements Rancher et les applications exécutées dans ces clusters et conteneurs nécessite de comprendre comment les différents composants d'application s'exécutent dans Rancher et Kubernetes.

Le contrôle des applications basées sur Rancher nécessite une visibilité sur les performances au niveau du cluster, du nœud, de l'espace de nom, du déploiement, du service Kubernetes et du pod. Instana automatise la détection et la surveillance des applications Kubernetes basées sur Rancher. Après une installation rapide de l'agent Instana sur le cluster, l'agent identifie automatiquement tous les composants logiciels exécutés dans l'environnement, déploie les détecteurs de contrôle des applications appropriés et commence à tracer chaque requête d'application de bout en bout.