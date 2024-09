La surveillance automatique des applications Python d'Instana commence par la découverte automatique des applications (à la fois la structure et les composants de chaque application gérée), crée un modèle en temps réel (appelé diagramme dynamique), configure l'agent de surveillance et commence à collecter les applications Python sélectionnées automatiquement et les attributs de performance des applications Python. Outre les attributs clés de configuration, de performance et de disponibilité Python, Instana dérive et teste les indicateurs clés de performance (KPI) de niveau supérieur, alertant les utilisateurs en temps réel en cas de problème.

Exemples de mesures collectées automatiquement dans le cadre de la surveillance Python d'Instana :

Activité GC

Changement de contexte

Unités d'exécution

Reportez-vous à la documentation sur les capteurs Python pour obtenir une liste complète des indicateurs d'exécution et de configuration.

Instana suit tous les changements de configuration Python et les affiche au niveau de la chronologie, ce qui permet aux utilisateurs de suivre la progression d'un incident potentiel. Étant donné que le contexte est essentiel pour résoudre les problèmes, surtout dans le passé, Instana stocke les données d'événement d'un changement au cas où elles pourraient être utiles plus tard.