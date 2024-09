PostgreSQL est un serveur de gestion de bases de données relationnelles conçu pour stocker des données et gérer les appels provenant des applications associées et de leurs serveurs. Un certain nombre de caractéristiques spécifiques contribuent à la popularité de PostgreSQL :

Propriétés ACID

Extensibilité fluide

Requêtes sur des données multiformats comme s'il s'agissait de tables (via des encapsuleurs de données étrangers)

Le détecteur de contrôle PostgreSQL d'Instana identifie automatiquement les instances de bases de données PostgreSQL et les ajoute au modèle et à la carte du graphique dynamique. Le détecteur commencera ensuite à contrôler la disponibilité et les performances de PostgreSQL ainsi que d'autres indicateurs clés, notamment la façon dont les instances PostgreSQL interagissent avec d'autres composants applicatifs.