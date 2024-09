Détection automatique et continue un seul agent léger par fondation détecte en permanence tous les composants et déploie les détecteurs appropriés pour chaque technologie. Ces détecteurs collectent la configuration, les modifications, les indicateurs et les événements.

Mappage automatique des dépendances Tous les composants des applications et des services sont organisés en cartes de dépendances afin de comprendre leurs interdépendances relationnelles. Chaque composant détecté est mappé et ses données de mesure, sa configuration, ses dépendances et l'intégrité de ses composants sont capturées.

Visibilité immédiate Au fur et à mesure que le nouveau code passe par vos pipelines CI/CD, Instana fournit immédiatement une visibilité et un retour sur les performances. Instana suit automatiquement chaque requête d'application qui traverse votre fondation et rassemble chaque trace répartie pour une vue complète de bout en bout. Vous disposez ainsi en permanence d'un jeu de données complet qui vous permet de connaître l'impact exact de chaque déploiement. trace répartie