PHP: Hypertext Processor (lien externe à ibm.com) est un langage à double usage côté serveur, conçu à la fois pour le développement web et la programmation générale. Qu’il soit intégré au HTML ou qu’il soit la base d’un modèle web, le PHP est un langage extrêmement répandu. Il est utilisé dans presque tous les types d’applications connectées à l’Internet. Partant, PHP Monitoring est un élément essentiel de la solution d’infrastructure et de contrôle des applications basée sur l’IA d’Instana pour intégrer et contrôler les applications qui utilisent le PHP et son module interpréteur.

Comme pour toutes les technologies prises en charge, Instana détecte automatiquement les composants PHP tels que PHP-CGI et PHP-FPM sur le système surveillé, et déploie le détecteur approprié sans configuration de l’utilisateur.