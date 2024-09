Instana WebLogic Monitoring commence avec les informations de configuration de la plate-forme et les indicateurs de performance clés (KPI) - utilisés pour déterminer la santé globale de l'instance de la plate-forme. Toutes les dépendances entre les composants d'application distribués sont découvertes et mappées, et les transactions sont tracées dans l'ensemble de l'infrastructure. Enfin, Instana comprend une visibilité au niveau du code pour aider à déterminer la cause profonde des problèmes et à détecter les défauts de programmation.

Pour mieux comprendre et contrôler les environnements WebLogic, Instana applique l'automatisation et l'intelligence artificielle à la surveillance WebLogic, notamment la détection prédictive des problèmes et l'analyse des causes profondes assistée par l'IA. Instana réduit le besoin d'expertise spécifique à Weblogic (ET d'expertise Java) au sein de l'équipe des opérations.