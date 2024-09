OpenLDAP (link externe à ibm.com) est le serveur de services d'information (basé sur LDAP) à répertoire source ouvert le plus utilisé sur le marché.Étant utilisé pour l'autorisation, l'authentification, ainsi que pour les répertoires d'utilisateurs et de services, OpenLDAP fait partie intégrante des systèmes d'entreprise.OpenLDAP Monitoring d'Instana fournit donc une gestion complète des performances et de la santé.

Pour faciliter l'automatisation et la surveillance des environnements hautement dynamiques, la surveillance automatique OpenLDAP d'Instana intègre et améliore les flux de travaux de gestion des applications et de performance, grâce à un ensemble complet de fonctions de gestion et de surveillance, qui vont au-delà des simples unités de mesure :

Découverte des instances et des domaines OpenLDAP

Création et visualisation de cartes de dépendance de service

Traçage de bout en bout des requêtes sur tous les systèmes

Surveillance de la santé des applications et des services

La surveillance OpenLDAP complète nécessite une visibilité des performances pour l'hôte physique ou virtuel, les instances OpenLDAP, les domaines et les requêtes, ainsi que tous les services dépendants utilisant l'instance.

Instana est le moyen le plus rapide et le plus simple de surveiller toutes les instances OpenLDAP dans toute la pile pour fournir des analyses complètes sur les applications. L'agent Instana identifie automatiquement toutes les instances OpenLDAP, déploie les détecteurs de contrôle nécessaires et commence à tracer les applications et les requêtes. Instana détermine également automatiquement l'état de santé d'OpenLDAP.