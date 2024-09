Microsoft .NET Monitoring

Microsoft .Net (lien externe à ibm.com) est un framework logiciel qui intègre le code source écrit et le logiciel applicatif en utilisant deux composants principaux : Framework Class Library (FCL) et Common Language Runtime (CLR). Il est capable d’accepter plusieurs langages de programmation, car il les convertit tous en langage intermédiaire commun avant de les exécuter. Instana permet la surveillance du .Net pour différentes orchestrations de bibliothèques de codes et de classes, ainsi que les intégrations avec toutes les applications exécutées dans le framework.