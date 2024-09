Une fois déployé, l’agent Instana identifie automatiquement tous les nœuds Kubernetes en cours d’exécution, puis déploie et configure automatiquement le détecteur de contrôle Kubernetes d’Instana. La base de connaissances d’Instana sait déjà quels indicateurs de performance sont pertinents et comment les collecter. Pour surveiller la santé du cluster IBM Cloud Kubernetes Service, des mesures supplémentaires sont également collectées. Comme la configuration automatique d’Instana recueille toutes les informations pertinentes, le contrôle des clusters Kubernetes hébergés est on ne peut plus simple.

Pour déterminer la santé globale du service, les détecteurs de contrôle d’Instana Cloud Kubernetes Service collectent également des KPI dans l’environnement contrôlé du cluster IBM Cloud Kubernetes Service pour déterminer son état de santé.

Avec l’aide de l’intelligence artificielle (IA) et des signatures de santé de la base de connaissances concernée, Instana détecte automatiquement les problèmes du cluster Kubernetes et les incidents de service. Instana automatise ensuite l’escalade des incidents et l’identification des causes premières en fonction de leur gravité pour vous aider à résoudre les problèmes avant que les utilisateurs ne soient affectés.