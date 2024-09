CRI-O permet à K8s d'utiliser n'importe quel environnement d'exécution compatible OCI pour exécuter des pods. De plus, CRI-O prend en charge les images de conteneurs OCI et peut les extraire de n'importe quel registre de conteneurs. Par conséquent, CRI-O gagne en popularité en remplaçant le service Docker comme moteur de conteneur pour les implémentations Kubernetes. Contrôler les environnements CRI-O et les applications exécutées sur ces conteneurs nécessite de comprendre comment les différents composants d'application s'exécutent dans cet environnement.

La gestion des applications basées sur CRI-O nécessite une visibilité sur les performances au niveau de l'hôte, du conteneur, du composant et du code. Instana automatise la détection et la surveillance des applications CRI-O. Après une installation rapide de l'agent Instana sur l'hôte virtuel ou physique, l'agent identifie automatiquement tous les conteneurs et composants logiciels exécutés dans l'environnement, déploie les détecteurs de contrôle appropriés et commence à tracer chaque requête d'application de bout en bout.