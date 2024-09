containerd a été créé à l'origine en tant que runtime de bas niveau pour le moteur Docker. Le cas d'utilisation de containerd le plus courant est celui d'une couche entre le moteur Docker et l'exécuteur runc de l'OCI. containerd est un runtime de haut niveau qui prend en charge plusieurs runtimes de bas niveau (tels que le stockage et la mise en réseau, via un gestionnaire d’exécution). Étant donné que containerd est axé sur des cas d'utilisation opérationnels, comme l'exécution de conteneurs sur des serveurs, il gère le cycle de vie complet des conteneurs de son système hôte, du stockage et du transfert d'images à l'exécution et à la supervision des conteneurs. Contrôler un environnement containerd et les applications exécutées sur ces conteneurs nécessite de comprendre comment les différents composants d'application s'exécutent dans cet environnement.

La gestion des applications basées sur des conteneurs nécessite une visibilité sur les performances au niveau de l'hôte, du conteneur, du composant et du code. Instana automatise la détection et la surveillance des applications containerd. Après une installation rapide de l'agent Instana sur l'hôte virtuel ou physique, l'agent identifie automatiquement tous les conteneurs et composants logiciels exécutés dans l'environnement, déploie les capteurs de contrôle d'application appropriés et commence à tracer chaque requête d'application de bout en bout.