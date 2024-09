AWS SQS Monitoring fait partie de la solution complète de contrôle d'Amazon Web Services d'Instana. Simple Queue Service (AWS SQS) (lien externe à ibm.com) est un service de mise en file d'attente de messages hébergé par Amazon qui fournit un service de cloud computing sous forme de package et de service individuel. En termes d'API, Amazon SQS propose des SDK dans les langages les plus populaires, comme Java, PHP et Ruby. Le service de messagerie est quant à lui distribué afin de garantir de livrer tout message donné composé d'un type de données non restreint au moins une fois, et fournit un processus d'authentification via le compte AWS de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent supprimer des messages à l'aide des accusés de réception envoyés en même temps que le journal des messages.

Après le déploiement dans un environnement client, Instana cartographie automatiquement l'ensemble de l'infrastructure et identifiera la façon dont les différentes technologies interagissent les unes avec les autres grâce à son modèle back-end de diagramme dynamique.