En tant que service de stockage d'objets conçu pour stocker et récupérer n'importe quelle quantité de données de toute provenance, Amazon S3 (lien externe à ibm.com) offre une évolutivité, une disponibilité des données, une sécurité et des performances de pointe. AWS S3 Monitoring est un élément essentiel de toute solution de contrôle des applications de microservices. En effet, les clients de toutes tailles et de tous secteurs peuvent utiliser Amazon S3 pour stocker et protéger n'importe quelle quantité de données pour un large éventail de cas d'utilisation (sites Web, applications mobiles, sauvegardes et récupérations, archivage, applications d'entreprise, terminaux IoT et analyse du big data).

Le contrôle et la gestion des performances de la base de données et de l'infrastructure de stockage au sein des applications de microservices sont importants pour les équipes DevOps fournissant des services haute performance. La prise en charge des environnements AWS S3 fait partie du contrôle et du stockage des données. Lorsque la solution automatisée Application Monitoring d'Instana est déployée dans une infrastructure exécutant Amazon S3, l'agent Instana détecte automatiquement la présence de chaque instance Amazon S3 et se configure pour contrôler les performances et la configuration du système, ainsi que les applications et services qui utilisent des objets stockés.