En plus des données de performance et de santé, le détecteur AWS Kinesis Monitoring collecte également des données de configuration sur les services et les pipelines, ce qui permet à Instana de les analyser et de les corréler avec les changements et les informations de performance des applications et des services.

Le tableau de bord Amazon Kinesis Monitoring propose un résumé des performances AWS Kinesis et des informations de configuration. Toutes les informations AWS Kinesis pertinentes sont donc affichées au même endroit, ce qui facilite la résolution des problèmes et l'optimisation des performances.

Toutes les modifications de configuration d'Amazon Kinesis sont détectées automatiquement et en temps réel. Ces événements sont corrélés aux problèmes d'Amazon Kinesis ou aux incidents d'application/de service, ce qui permet une résolution encore plus rapide des problèmes.

Le contrôle des performances AWS Kinesis Data Streams s'articule autour des indicateurs relatifs aux services et de leurs interactions avec d'autres services, sources et collecteurs de données. Instana identifie et collecte automatiquement les indicateurs de service pertinents.